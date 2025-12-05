Sara Curtis sbriciola il record italiano nei 100 sl e vola in finale con il miglior tempo!

Si sono da poco concluse le semifinali dei 100 stile libero femminile degli Europei di nuoto in vasca corta 2025. Nella piscina da 25 di Lublino, in Polonia, Sara Curtis ha conquistato di forza l’accesso all’ultimo atto, chiudendo con il primo tempo dell’overall. La giovane saviglianese ha vinto la sua batteria con lo straordinario crono di 51?29, nuovo primato italiano. La 19enne, nuotando con apparente facilità, ha migliorato di quasi un secondo il tempo di Federica Pellegrini che resisteva dal 2019 (52?10). L’azzurra andrà quindi domani alla ricerca del primo titolo europeo da solista. La giovane promessa del nuoto italiano dovrà vedersela con la britannica Eva Okaro che ha stampato il crono di 51?48, il secondo dell’overall. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Curtis sbriciola il record italiano nei 100 sl e vola in finale con il miglior tempo!

