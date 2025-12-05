Sara Curtis sbriciola il record italiano di Federica Pellegrini nei 100 stile libero | Lo volevo

Nessuna medaglia, al momento perché era solo una semifinale ma Sara Curtis ha dominato i 100 stile libero chiudendoli con il nuovo primato italiano di 51"29. Spazzato via il record della Divina, Federica Pellegrini che nel 2019 chiuse in 52"10: "Ora testa alla finale. Io ci sono". 🔗 Leggi su Fanpage.it

