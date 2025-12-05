Sara Curtis col 3° tempo in semifinale nei 100 sl agli Europei in vasca corta Mao continua a stupire

Acqua bianca nella vasca corta di Lublino (Polonia), nella quarta giornata di batterie degli Europei 2025. Nella piscina da 25 metri polacca le heat dei 100 stile libero femminili hanno tenuto banco e ci sono stati motivi per cui giudicare positive le prestazioni delle azzurre al via. Ben quattro erano sui blocchetti di partenza e solo due, al più, avrebbero potuto disputare le semifinali per la regola secondo cui un Paese non può avere più di due rappresentanti nella top-16 delle batterie. Alla fine della fiera, solo Sara Curtis ha timbrato il cartellino e l’ha fatto con margine. La classe 2006 piemontese, infatti, ha dato la sensazione di nuotare in maniera controllata e il suo 52?29 (nuovo personale) è confortante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Curtis col 3° tempo in semifinale nei 100 sl agli Europei in vasca corta. Mao continua a stupire

Lublino () È record del mondo eOro per l'Italia del nuoto agli Europei di vasca corta nella staffetta 4x50 stile libero mista! Congratulazioni a Sara Curtis, Caporale dell'#Esercito, Lorenzo Zazzeri, Graduato Scelto dell'#Esercito, Silvia Di Pietro, Appuntato - facebook.com Vai su Facebook

DA OASPORT - #Nuoto #Europeinuotovascacorta2025 #LeonardoDeplano Nuoto, gli azzurri della 4×50 stile mista: “Un sogno il record del mondo, ma ci credevamo”: Straordinaria impresa di Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis. Vai su X

NUOTO / Infinita Sara Curtis: sul tetto d'Europa col secondo oro e il record mondiale nella staffetta 4x50 stile mista. Oggi le batterie dei 100 stile - Non c’è due senza tre per la saviglianese Sara Curtis che, dopo l’argento nella 4x50 stile donne e l’oro nella 4x50 mista mixed, ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4x50 stile libero mista agli ... Lo riporta targatocn.it

NUOTO / "E' stata una figata": l'Italia di Sara Curtis sul tetto d' Europa nella 4x50 sl mix, oro e record del mondo - La 4x50 stile libero mixed è campione d'Europa con un pazzesco record del mondo che cancella per sette centesimi l'1'27"33 siglato dalla Francia ai campionati mondiali di Melbourne. Come scrive targatocn.it

Agli Europei Sara Curtis suona la carica: argento Italia nella 4x50 stile libero - A Lublino, in Polonia, stabilito anche il record italiano. Riporta rainews.it

Europei, Sara Curtis da urlo: oro con record e riscatto per Di Pietro e Cerasuolo. Mao cresce, male Martinenghi - Europei in vasca corta: Lazzari, Di Pietro e Cerasuolo e soprattutto Curtis regalano all'Italia un oro con record. Lo riporta sport.virgilio.it

Europei in vasca corta: ok Quadarella, Cerasuolo, Martinenghi e Sara Curtis, Mao fa il record. Sorpresa Ceccon - Europei di nuoto in vasca corta a Lublino, prima giornata: ok Quadarella, Martinenghi e Sara Curtis, record per Alessandra Mao. Come scrive sport.virgilio.it

Sara Curtis: “Molto cariche per le staffette, in 50 delfino era un po’ una novità” - Sara Curtis non è riuscita a qualificarsi alla finale dei 50 farfalla agli Europei di nuoto in vasca corta, incominciati oggi nelle acque di Lublino ... Lo riporta oasport.it