Sanzioni a Mosca Usa sospendono parte delle tariffe contro Lukoil per consentire alle stazioni fuori dalla Russia di operare

Tuttavia, la misura non permette che i proventi possano tornare in Russia Gli Usa hanno sospeso parte delle sanzioni contro Lukoil, colosso petrolifero di Mosca. La decisione è stata presa "per consentire alla Russia di continuare ad operare" ed è stata annunciata dal Dipartimento del Tesoro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sanzioni a Mosca, Usa sospendono parte delle tariffe contro Lukoil “per consentire alle stazioni fuori dalla Russia di operare”

