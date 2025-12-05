Santini sulla panchina interista | Chivu terza scelta Fabregas avrebbe cambiato… 

Inter News 24 Il giornalista Fabio Santini ha parlato del match di sabato tra Inter e Como, soffermandosi anche sulla panchina interista. Il giornalista Fabio Santini ha parlato a TMW Radio del prossimo match dell’Inter col Como. Poi si è soffermato anche sulla panchina interista, tra l’arrivo di Chivu e le voci su Fabregas. QUI LE ULTIME SULL’INTER IL MATCH COL COLO – «Il Venezia ha giocato da piccola squadra di Serie B, era piena zeppa di riserve. Il Como ha gioco, un grande allenatore invece. L’Inter fa belle figure con le medio-basse, ma con quelle di fascia alta le prende sempre o quasi. Sarebbe da interrogarsi su questo. 🔗 Leggi su Internews24.com

