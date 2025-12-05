Santa Barbara i vigili del fuoco | Impegno costante e puntuale
Si è festeggiata ieri Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco, a cui i pompieri del comando di Reggio Emilia hanno reso omaggio con una cerimonia che si è sviluppata in diversi momenti: si è partiti con l’Alzabandiera e la deposizione in ricordo dei caduti presso la sede Centrale alla presenza del Prefetto, per poi proseguire con la Santa Messa presso la Chiesa di Sant’Agostino, la benedizione degli elmi e la partecipazione delle Autorità e della cittadinanza ed infine l’accensione di un cero votivo all’effige di Santa Barbara presso la Chiesa di Santa Teresa. Come di consueto questa giornata è anche l’occasione per fare un bilancio delle attività del comando dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Celebrazioni per Santa Barbara per i vigili del fuoco di Lucca - facebook.com Vai su Facebook
Celebriamo oggi Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, della Marina Militare, degli artificieri, artiglieri, dei minatori e altre coraggiose professioni simbolo di sacrificio, impegno e abnegazione, con la costante incognita della convivenza con il rischio. In qu Vai su X
Santa Barbara, i vigili del fuoco: "Impegno costante e puntuale" - Più di 5800 gli interventi effettuati tra città e provincia, con un incremento dell’11% rispetto al 202 ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Santa Barbara: i vigili del fuoco della Toscana e la festa per la patrona - Il resoconto di un anno di attività in tutto lo Stivale: centinaia di migliaia di interventi a sostegno della popolazione ... lanazione.it scrive
Un anno di vigili del fuoco: "Grande il loro impegno". L’orgoglio del comandante - Santa Barbara, ieri Roberto Bonfiglio ha fatto il punto dell’attività del 2024. Come scrive msn.com
Santa Barbara, la festa dei Vigili del Fuoco: a Siena la celebrazione tra tradizione e bilanci. De Paola: "Un anno di grande impegno" - Si è svolta stamani, come da tradizione del 4 dicembre, la celebrazione di Santa Barbara, patrona del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Segnala radiosienatv.it
Lodi, i vigili del fuoco festeggiano Santa Barbara: 2.505 interventi nell’anno - Dalla maxi emergenza industriale alla formazione dei volontari: il bilancio 2025 illustrato durante la cerimonia alla presenza delle autorità civili, militari e religiose ... Segnala msn.com
Salerno omaggia Santa Barbara: Vigili del Fuoco e Guardia Costiera uniti nelle celebrazioni - Il Prefetto omaggia i Caduti dei Vigili del Fuoco, segue la Messa con la Guardia Costiera officiata dall'Arcivescovo Bellandi ... Secondo infocilento.it