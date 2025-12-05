Santa Barbara i vigili del fuoco | Impegno costante e puntuale

Si è festeggiata ieri Santa Barbara, Patrona dei Vigili del fuoco, a cui i pompieri del comando di Reggio Emilia hanno reso omaggio con una cerimonia che si è sviluppata in diversi momenti: si è partiti con l’Alzabandiera e la deposizione in ricordo dei caduti presso la sede Centrale alla presenza del Prefetto, per poi proseguire con la Santa Messa presso la Chiesa di Sant’Agostino, la benedizione degli elmi e la partecipazione delle Autorità e della cittadinanza ed infine l’accensione di un cero votivo all’effige di Santa Barbara presso la Chiesa di Santa Teresa. Come di consueto questa giornata è anche l’occasione per fare un bilancio delle attività del comando dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

