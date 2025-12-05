Sansepolcro | ha fretta di seguire i Carabinieri per una notifica ma viene arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio

Arezzo, 5 dicembre 2025 – L’Arma prosegue nell’Alta Valtiberina i servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Proprio durante uno di questi servizi, un italiano, di 43 anni, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per una condanna conseguente a un’indagine in materia di droga condotta sempre dai Carabinieri, è finito nella rete dei militari di via del Prucino. L’uomo era stato sorpreso dai militari dell’Arma, durante un servizio di controllo del territorio, al di fuori della propria abitazione e, proprio per questo, era stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

