Sanremo | il sogno di Mariasole Pollio con chi vorrebbe condurre
Sanremo: il sogno di Mariasole Pollio — “Lo condurrei con Stefano De Martino”, ecco le sue prime dichiarazioni. Il Festival di Sanremo ha sempre rappresentato, per chi lavora nel mondo dello spettacolo, un traguardo simbolico: il punto d’arrivo di una carriera oppure, in alcuni casi, il punto di svolta. Non sorprende quindi che, tra i giovani volti più promettenti della televisione italiana, qualcuno inizi a guardare verso il palco dell’Ariston con ambizione e immaginazione. Leggi anche Eurovision 2026: Israele torna in gara, tre nazioni si ritirano Stando a quanto riporta Novella2000, Mariasole ai microfoni di Today ha rivelato insieme a chi vorrebbe condurre un giorno il Festival. 🔗 Leggi su 361magazine.com
