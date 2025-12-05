Sanremo | il pronostico dei social Fedez va per la maggiore

E' Fedez l'artista che in assoluto vanta più followers tra Instagram, Facebook e Tik Tok, a seguire c'è Elettra Lamborghini, terzo J- Ax. I social possano mostrare una panoramica su quella che sarà la proiezione del televoto a Sanremo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sanremo: il pronostico dei social, Fedez va per la maggiore

