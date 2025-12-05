Sanremo 2026 Fedez re dei social I cantanti della Gen Z ignorano Facebook
Milano, 5 dicembre 2025 - “Vince il Festival di Sanremo 2026.”: mancano quasi tre mesi alla fatidica e tanto attesa frase che verrà pronunciata dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti, eppure sono già disponibili dei dati che non possono essere ignorati. Dati che, sia chiaro, non rappresentano certezze. Ma che senza dubbio fotografano una situazione. Che, a oggi e probabilmente poco cambierà da qui al 24 febbraio quando prenderà il via la 76esima edizione del Festival di Sanremo, vedono Fedez vincere a mani basse il premio del numero di follower su tutti i social network: 13 milioni 400mila per lui su Instagram, 6 milioni 200mila su TikTok e 2 milioni e mezzo su Facebook. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
