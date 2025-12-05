sangiuliano pronto a far spazio a nonno una fiamma al colle e altre pillole

Gennaro Sangiuliano «andrà a Roma », dicono sicuri i suoi colleghi del Consiglio regionale della Campania. In tanti vaticinano una sua fuga nella Capitale, appena possibile, ossia alle prossime elezioni politiche nazionali del 2027, quando si prevede una candidatura dell’ex ministro della Cultura, «con preferenza per il Senato ». Il giornalista, si sa, è ambizioso, quindi un “upgrade” da Napoli a Roma è nelle sue corde. Scenario che si intreccia con una questione delicata, che ha già creato parecchi malumori dentro Fratelli d’Italia: il primo dei non eletti nel Consiglio regionale si chiama Marco Nonno, che è arrivato solo quarto nonostante i quasi 10 mila voti conquistati, oltretutto da ex consigliere. 🔗 Leggi su Lettera43.it

