Sangiuliano pronto a far spazio a Nonno una fiamma al Colle e altre pillole
Gennaro Sangiuliano «andrà a Roma », dicono sicuri i suoi colleghi del Consiglio regionale della Campania. In tanti vaticinano una sua fuga nella Capitale, appena possibile, ossia alle prossime elezioni politiche nazionali del 2027, quando si prevede una candidatura dell’ex ministro della Cultura, «con preferenza per il Senato ». Il giornalista, si sa, è ambizioso, quindi un “upgrade” da Napoli a Roma è nelle sue corde. Scenario che si intreccia con una questione delicata, che ha già creato parecchi malumori dentro Fratelli d’Italia: il primo dei non eletti nel Consiglio regionale si chiama Marco Nonno, che è arrivato solo quarto nonostante i quasi 10 mila voti conquistati, oltretutto da ex consigliere. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pronto soccorso Ospedale San Giuliano a Giugliano in Campania: la storia si ripete. Sosta selvaggia che impedisce il transito ai mezzi di soccorso - facebook.com Vai su Facebook
Sangiuliano pronto a correre in Campania: "Una settimana per decidere" - Le elezioni in Campania sono tornate al centro del dibattito politico nazionale delle ultime ore. Riporta iltempo.it
Gennaro Sangiuliano capolista di Fdi in Campania, è tutto pronto. Ma il suo obiettivo va oltre le Regionali - Gennaro Sangiuliano presenterà la candidatura alle Elezioni in Campania con il suo ex collega di governo Lollobrigida. Si legge su fanpage.it
Sangiuliano, dal Senato arriva il no alla richiesta di autorizzazione a procedere contro l'ex ministro - Con 112 voti favorevoli, 57 contrari e nessun astenuto, l'aula del Senato approva la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che nega l'autorizzazione a procedere nei ... Come scrive affaritaliani.it