sangiovannese domenica con il lanciotto campi i numeri

Arezzo, 05 dicembre 2025 – In attesa di Sangiovannese-Lanciotto Campi. Tifosi in fermento per la finale di Coppa del prossimo 17 dicembre a Firenze contro la “nobilissima” Lucchese, e già è pronto l'esodo verso il campo delle Due Strade. La Lanciotto Ballerini di Campi Bisenzio, prossima avversaria al “Fedini”, richiama alla mente un altro spareggio, quello di quasi 75 anni fa che, a Firenze, valeva per la promozione in Serie C. Il 29 giugno 1951 fu un pomeriggio amaro per i tremila sostenitori che dal Valdarno gremirono lo stadio comunale del Campo di Marte: lo squadrone azzurro, guidato dal livornese Attilio Bulgheri, aveva dominato il torneo in lungo e in largo, ma venne sconfitto per 2-0 dalla formazione campigiana, passata con le reti di Piccolomini e Flebus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

