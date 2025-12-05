Sandro Mugnai assolto per aver ucciso il vicino che gli demoliva la casa con la ruspa è legittima difesa

Arezzo, Sandro Mugnai assolto con formula piena: aveva ucciso a colpi di carabina il vicino che gli stava demolendo la casa con una ruspa.

