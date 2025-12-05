Sandro Giacobbe morto a 75 anni il cantante di Signora mia | lottava contro il tumore da un decennio

Il cantautore Sandro Giacobbe, autore di indimenticabili successi, è morto oggi all'età 75 anni oggi nella sua casa di Cogorno (Genova) per le complicazioni di un tumore che lo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sandro Giacobbe, morto a 75 anni il cantante di "Signora mia": lottava contro il tumore da un decennio

