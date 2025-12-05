Sandro Giacobbe morto a 75 anni il cantante di Signora mia Da dieci anni lottava contro un tumore

Si è spento oggi nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese, il cantante Sandro Giacobbe. Lo ha confermato una fonte vicina alla famiglia. Giacobbe aveva 75 anni e con grande. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sandro Giacobbe, morto a 75 anni il cantante di «Signora mia». Da dieci anni lottava contro un tumore

