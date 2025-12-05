Sandro Giacobbe morto a 75 anni il cantante di Signora mia Da dieci anni lottava contro un tumore

Si è spento oggi nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese, il cantante Sandro Giacobbe. Lo ha confermato una fonte vicina alla famiglia. Giacobbe aveva 75 anni e con grande. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sandro Giacobbe, morto a 75 anni il cantante di «Signora mia». Da dieci anni lottava contro un tumore

Bello e giovane ,Sandro Giacobbe ,e la sua bella musica . - facebook.com Vai su Facebook

È morto Sandro Giacobbe, il cantautore di “Gli occhi di tua madre” aveva 75 anni - Cantautore raffinato, Giacobbe ha firmato brani indimenticabili come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, che negli anni ’70 e ’80 hanno dominato le classifiche italiane e straniere. Scrive tg24.sky.it

Sandro Giacobbe: “Ero contrario alla chemio, poi ho pensato ai miei cari. Continuo a lottare, i capelli ricrescono” - Ospite de La Volta buona insieme alla moglie Marina Peroni, Sandro Giacobbe ha parlato della sua malattia: “Qualche mese fa la situazione è peggiorata, mi hanno proposto la chemio. Scrive fanpage.it