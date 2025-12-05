Sandro Giacobbe la voce gentile che ha cucito un’epoca si spegne a 75 anni

Il silenzio arrivato oggi da Cogorno ha il peso delle notizie che non si vorrebbero mai raccontare. Nella sua abitazione del Levante genovese si è spento Sandro Giacobbe. Il cantautore aveva 75 anni e da anni era affetto da un tumore. Negli ultimi tempi la malattia era peggiorata e Giacobbe era supportato dall’amore dei figli Andrea e Alessandro e da quello della moglie Marina Peroni, sua compagna da oltre dieci anni. Una fonte vicina alla famiglia ha confermato la notizia nel primo pomeriggio, chiudendo una battaglia combattuta con grande coraggio: da oltre dieci anni Giacobbe conviveva con un tumore, senza mai rinunciare alla sua naturale eleganza, alla serenità dello sguardo, alla gratitudine verso un pubblico che lo aveva accompagnato per tutta la vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sandro Giacobbe, la voce gentile che ha cucito un’epoca si spegne a 75 anni

