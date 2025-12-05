Sandro Giacobbe la malattia raccontata con coraggio | ha avuto tre tumori

Il cantante Sandro Giacobbe, morto il 5 dicembre 2025, aveva parlato in diverse occasioni della sua malattia, un tumore alla prostata diagnosticato nel 2015 e più recentemente da un tumore alle ossa. Giacobbe a marzo era apparso a Domenica In in sedia a rotelle e aveva sdrammatizzato sulle sue condizioni, togliendosi la parrucca in diretta. Dopo il tumore alla prostata inoltre, il cantante era stato colpito da un meningioma. Stando a quanto ricostruiscono Vanity Fair e Fanpage, a Giacobbe era stato diagnosticato un carcinoma alla prostata nel 2015, alla vigilia di un viaggio a Santo Domingo, che poi ha deciso di fare ugualmente. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Sandro Giacobbe, la malattia raccontata con coraggio: ha avuto tre tumori

