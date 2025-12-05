Sandro Giacobbe è morto la terribile malattia l’ha portato via a 75 anni | ecco cosa aveva

La musica italiana perde una delle sue voci più amate: Sandro Giacobbe si è spento a 75 anni, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi è cresciuto con le sue melodie e nella vita di chi gli voleva bene. La notizia è stata confermata da una persona vicina alla famiglia, e in pochi minuti ha attraversato il Paese, suscitando cordoglio e affetto. L’artista, originario di Genova, avrebbe compiuto 76 anni il prossimo 14 dicembre. I funerali si terranno martedì 9 dicembre, alle 15, nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari. Sandro Giacobbe è morto: che malattia aveva?. Il cantautore viveva a Cogorno, dove si è spento dopo aver convissuto per oltre dieci anni con un tumore alla prostata, una condizione che aveva raccontato apertamente nello scorso maggio durante un’intervista a Verissimo, seduto accanto alla moglie Marina Peroni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

