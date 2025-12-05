Sandro Giacobbe è morto la terribile malattia l’ha portato via a 75 anni | ecco cosa aveva

La musica italiana perde una delle sue voci più amate: Sandro Giacobbe si è spento a 75 anni, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi è cresciuto con le sue melodie e nella vita di chi gli voleva bene. La notizia è stata confermata da una persona vicina alla famiglia, e in pochi minuti ha attraversato il Paese, suscitando cordoglio e affetto. L’artista, originario di Genova, avrebbe compiuto 76 anni il prossimo 14 dicembre. I funerali si terranno martedì 9 dicembre, alle 15, nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto a Chiavari. Sandro Giacobbe è morto: che malattia aveva?. Il cantautore viveva a Cogorno, dove si è spento dopo aver convissuto per oltre dieci anni con un tumore alla prostata, una condizione che aveva raccontato apertamente nello scorso maggio durante un’intervista a Verissimo, seduto accanto alla moglie Marina Peroni. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Sandro Giacobbe è morto, la terribile malattia l’ha portato via a 75 anni: ecco cosa aveva

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bello e giovane ,Sandro Giacobbe ,e la sua bella musica . - facebook.com Vai su Facebook

Sandro Giacobbe morto a 75 anni, il cantante di "Signora mia" combatteva da 10 anni contro un tumore - Il cantante che lottava da anni contro la malattia si è spento nella sua casa di Gogorno, nel Levante genovese, cirrcondato dall'affetto ... Secondo msn.com

È morto Sandro Giacobbe, il popolare cantante di Signora mia e di Gli occhi di tua madre è scomparso dopo una lunga malattia - Dal successo negli anni '70 alla Nazionale Cantanti, una vita per la musica. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Sandro Giacobbe morto a 75 anni, il cantante combatteva da 10 anni contro un tumore - Il cantante che lottava da anni contro la malattia si è spento nella sua casa di Gogorno, nel Levante genovese, cirrcondato dall'affetto ... Da leggo.it

È morto Sandro Giacobbe, il cantautore di “Gli occhi di tua madre” aveva 75 anni - Cantautore raffinato, Giacobbe ha firmato brani indimenticabili come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, che negli anni ’70 e ’80 hanno dominato le classifiche italiane e straniere. Da tg24.sky.it

È morto Sandro Giacobbe, il cantante aveva 75 anni e lottava contro un tumore alla prostata - È morto il cantante Sandro Giacobbe Nella sua abitazione di Cogorno, aveva 75 anni. Secondo fanpage.it

Sandro Giacobbe, morto a 75 anni il cantante di «Signora mia». Da dieci anni lottava contro un tumore - Si è spento oggi nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese, il cantante Sandro Giacobbe. Da msn.com