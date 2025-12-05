Sandro Giacobbe è morto la moglie Marina al suo fianco durante la malattia

Sandro Giacobbe è morto. La notizia arriva da una fonte vicina alla famiglia, comunicata in diretta nel corso de La Volta Buona. Il cantautore aveva 75 anni e da anni era affetto da un tumore. Negli ultimi tempi la malattia era peggiorata e Giacobbe era supportato dall’amore dei figli Andrea e Alessandro e da quello della moglie Marina Peroni, sua compagna da oltre dieci anni. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sandro Giacobbe è morto, la moglie Marina al suo fianco durante la malattia

