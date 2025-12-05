Sandro Giacobbe è morto a 75 anni | aveva raccontato in tv la sua malattia

Ildifforme.it | 5 dic 2025

Addio a Sandro Giacobbe, cantautore genovese di successo. Partecipò a Sanremo e fu uno dei rappresentanti della Nazionale cantanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sandro giacobbe 232 morto a 75 anni aveva raccontato in tv la sua malattia

© Ildifforme.it - Sandro Giacobbe è morto a 75 anni: aveva raccontato in tv la sua malattia

