Sandro Giacobbe e l'ultima intervista in tv | I medici dicono che si è tutto normalizzato Vado avanti con entusiasmo

5 dic 2025

Negli ultimi mesi Sandro Giacobbe è stato spesso in tv per raccontare l'evoluzione della sua malattia. Nei salotti di Mara Venier e Silvia Toffanin aveva rivelato il perché si trovasse in sedia a rotelle, da Caterina Balivo lo scorso maggio aveva dichiarato di essersi sottoposto ad alcuni cicli di chemioterapia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

