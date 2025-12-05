Sandro Giacobbe chi sono i figli Andrea e Alessandro

“Circondato dalle persone che amo”: così Sandro Giacobbe ha trascorso i suoi ultimi giorni. Il cantautore ligure scomparso a 75 anni a causa di un tumore era padre di Andrea ed Alessandro, nati entrambi dal suo primo matrimonio. Il loro era un rapporto complice e affettuoso e, insieme, hanno vissuto grandi gioie e affrontato dure prove. Conosciamo meglio i figli dell’autore di Signora Mia, che non hanno seguito del tutto le orme del padre, seppur con lui abbiano molte passioni in comune. Andrea Giacobbe, sulle orme del padre Sandro. Andrea Giacobbe con il padre ha condiviso molto, anche la pura più grande. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sandro Giacobbe, chi sono i figli Andrea e Alessandro

Argomenti simili trattati di recente

Sandro Giacobbe, morto a 75 anni il cantante di «Signora mia». Da dieci anni lottava contro un tumore - facebook.com Vai su Facebook

Morto Sandro Giacobbe, chi sono i figli Andrea e Alessandro: il dramma della malattia e cosa fanno - Aveva avuto due figli da una precedente relazione, poi l'amore con Marina Peroni. Da libero.it

Sandro Giacobbe, il meningioma, la parrucca tolta in tv, il tumore del figlio, la moglie Marina Peroni. Quando diceva «la carrozzina è la mia Ferrari» - Sandro Giacobbe è morto venerdì 5 dicembre nella sua casa nel Levante genovese. Lo riporta leggo.it

Andrea e Alessandro, chi sono i figli di Sandro Giacobbe/ La malattia e l’amore condiviso per la musica - Andrea e Alessandro sono i figli di Sandro Giacobbe: il cantante li ha avuto dal suo primo matrimonio. Scrive ilsussidiario.net

Sandro Giacobbe e la malattia: il tumore scoperto 10 anni fa, la forza della famiglia e la parrucca Teresa - Il cantante, 75 anni, aveva parlato della sua battaglia contro il tumore in televisione. Secondo quotidiano.net

Morto Sandro Giacobbe, l'ultimo toccante post con la moglie Marina (accanto a lui fino alla fine): "Tu, l'amore mio" - Dopo aver vissuto per decenni a Moneglia, ultimamente Giacobbe si era trasferito a San Salvatore di Cogorno. Riporta today.it

È morto Sandro Giacobbe, l'addio sui social di Pupo in lacrime - Si è spento oggi nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese, il cantante Sandro Giacobbe. Si legge su corrieredellosport.it