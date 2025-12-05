Sandro Giacobbe chi è la moglie Marina Peroni

La morte di Sandro Giacobbe non è giunta in maniera improvvisa. Il celebre cantante ha dovuto fronteggiare una lunga malattia. Al suo fianco ha sempre avuto sua moglie Marina Peroni, che ha avuto modo di raccontare i tanti momenti delicati vissuti nel corso degli ultimi anni. Ecco cosa sappiamo su di lei e il suo grande legame con l’ormai compianto marito. Chi è Marina Peroni. Sempre stata al suo fianco, Marina Peroni, moglie amorevole e forte di Sandro Giacobbe. Erano stati fianco a fianco anche durante l’ultima intervista concessa dal cantante, a maggio 2025, ospiti di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sandro Giacobbe, chi è la moglie Marina Peroni

