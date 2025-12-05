Sandokan colpo di scena nella seconda puntata | la decisione di Marianna
Prosegue il successo della nuova mini serie Rai dedicata a Sandokan, il celebre pirata della Malesia, con l’attesa della seconda puntata. La narrazione si fa sempre più intensa e ricca di colpi di scena, con la protagonista Marianna che scopre le crudeltà degli inglesi ai danni delle popolazioni locali e si avvicina sempre più all’affascinante pirata, interpretato da un carismatico Can Yaman, la nuova “Tigre della Malesia” sul piccolo schermo. La seconda puntata della serie, composta da due episodi, si apre con Sandokan impegnato in una nuova audace missione. Nel primo episodio, intitolato In ostaggio, la Tigre della Malesia si dirige verso le miniere di antimonio del Sultano con l’obiettivo di depredarle, esercitando così la sua vendetta contro la dominazione inglese. 🔗 Leggi su Screenworld.it
