San Nicola la Strada accende il Natale
San Nicola la Strada si prepara a vivere un Natale intenso e luminoso grazie al ricco cartellone di eventi promosso nell’ambito del programma “Tracce d’Autunno - Luci d’Inverno”. Un percorso festoso che attraversa l’intero mese, dedicato alle famiglie, ai bambini, alla musica e alle tradizioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
23 reactions | La Commissione Pari Opportunità del comune di San Nicola La Strada ricorda le vittime della violenza sulle donne con un fascio di fiori sulla panchina di via Patturelli | Radio Caserta Tv - facebook.com Vai su Facebook
San Nicola la Strada, arrestati 4 pusher alla “rotonda dello spaccio” - Continua il braccio di ferro tra carabinieri e pusher alla rotonda dello spaccio a San Nicola la Strada. Segnala ilmattino.it
Pesaro, strada di San Nicola inagibile da 15 anni. I privati: «Siamo abbandonati, non possiamo permetterci interventi per mezzo milione» - Eppure strada di San Nicola, incastonata nelle campagne tra il quartiere di Muraglia e il borgo di Trebbiantico, sembra essere rimasta congelata nel ... Secondo corriereadriatico.it
San Nicola la Strada, spaccio di droga in auto: arrestato 36enne di Acerra - Le dosi erano già pronte, nascoste tra gli effetti personali e qualche banconota sparsa nell’abitacolo. Lo riporta pupia.tv
"Strada San Nicola ancora chiusa dopo 14 anni: una vergogna" - Il consigliere comunale Giovanni Dallasta annuncia la priorità di riaprire la Strada San Nicola a Muraglia dopo 14 anni di chiusura per una questione burocratica. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
San Nicola la Strada, folle corsa di 80 chilometri, poi lo schianto: preso truffatore in trasferta, l’altro in fuga - I due uomini a bordo dell’auto, originari del Napoletano, erano sospettati di aver compiuto una truffa agli anziani a Pontecorvo. Riporta ilmattino.it