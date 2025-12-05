San Nicola e la tradizione dei doni come nasce la leggenda di Babbo Natale

Roma, 5 dicembre 2025 – La festa di San Nicola, celebrata il 6 dicembre, rappresenta una delle tradizioni più sentite del mese, momento molto atteso dai più piccoli. Ma perché in occasione del giorno dedicato a San Nicola ci si scambiano regali? Ben prima dell’invenzione moderna di Babbo Natale, furono le storie del vescovo di Mira, figura carica di simboli e atti di generosità, a plasmare l’immaginario europeo legato ai doni per i bambini. Dal Medioevo al mondo contemporaneo, la figura di San Nicola ha viaggiato attraverso Paesi, migrazioni e culture diverse, trasformandosi ma conservando il nucleo originario: un gesto di cura verso i più piccoli, un dono di luce nel bel mezzo dell’inverno e dei giorni più freddi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Nicola e la tradizione dei doni, come nasce la leggenda di Babbo Natale

San Nicola, la vera storia di Babbo Natale - Nel 1087 una spedizione navale partita dalla città di Bari verso Myra, divenuta nel frattempo musulmana, si impadronì delle spoglie del Santo, che nel 1089 vennero definitivamente poste nella cripta ... Scrive famigliacristiana.it

