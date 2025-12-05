San Marino Outlet in arrivo altri quattro negozi e Babbo Natale

Si avvicina il lungo ponte dell’Immacolata da trascorrere a San Marino Outlet tra attrazioni gratuite e shopping natalizio, immersi nella scintillante atmosfera delle feste. Per gli acquisti di Natale i visitatori potranno contare su una vasta offerta di brand che nelle ultime settimane si è ulteriormente ampliata con le aperture della profumeria Naima e delle boutique Marina Militare, Bottega Italiana, alle quali si aggiungerà tra pochi giorni Bottega del Sarto. Oltre 50 punti commerciali con proposte per tutti i gusti e tutte le esigenze, compresa l’offerta food and beverage che verrà ampliata nel corso del prossimo anno, come annunciato appena qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Marino Outlet, in arrivo altri quattro negozi e Babbo Natale

News recenti che potrebbero piacerti

Sartoria Italiana apre il suo 23° store: ti aspettiamo al San Marino Outlet per vivere una nuova esperienza di stile. Un luogo dedicato a chi ama la cura dei dettagli e la qualità che accompagna ogni giorno. #SartoriaItaliana #MassimilianoSorvino #SanMarino - facebook.com Vai su Facebook

San Marino Outlet, in arrivo altri quattro negozi e Babbo Natale - Si avvicina il lungo ponte dell’Immacolata da trascorrere a San Marino Outlet tra attrazioni gratuite e shopping natalizio, immersi nella scintillante atmosfera delle feste. Come scrive ilrestodelcarlino.it

San Marino Outlet: assunzioni e nuove aperture in arrivo con il Piano di sviluppo 2026 – 2029 - 2029 del San Marino Outlet, che prevede l'ampliamento del polo commerciale e nuove aperture, con la conseguente creazione di diversi posti di lavoro. Segnala ticonsiglio.com

San Marino Outlet: presentato il piano di sviluppo 2026-2029 tra nuova governance, norme più competitive e ampliamenti - 2029 presentato oggi dai promotori Borletti Group, Domus e DeA Capital ... Scrive libertas.sm

San Marino Outlet, Piano di sviluppo 2026-2029: assunzioni e nuove aperture - Di seguito sono presentate tutte le informazioni utili sulle nuove opportunità di lavoro. Scrive worky.biz

San Marino Outlet Experience: da 17mila a 26mila metri quadrati - San Marino Outlet Experience: da 17mila a 26mila metri quadrati, con l'aggiunta di una food court e altri 9mila mq previsti per il fashion ... Scrive distribuzionemoderna.info

Food court, negozi e altri 9mila mq: è il piano di Promos per il San Marino Outlet - Il rilancio del San Marino Outlet passa anche da Brescia: dalla società Promos, con 600 milioni di euro di fatturato e 20 milioni di visitatori l'anno è leader in Italia nella gestione di outlet e cen ... Si legge su bresciatoday.it