San Giovanni Con l’accensione dell’albero via alle iniziative natalizie

Arezzo, 05 dicembre 2025 – San Giovanni Valdarno è pronta a dare il via alle festività natalizie. Domani, sabato 6 dicembre, a partire dalle 16,30, il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato alla luce, all’arte, alla musica e alla condivisione, con un programma pensato per coinvolgere adulti, famiglie e bambini. Il pomeriggio si aprirà con la sfilata del Presepe Vivente di San Regolo, accompagnato dalla banda del Concerto Comunale e dagli allievi dell’Accademia di danza Roberta Serio Asd. Il corteo attraverserà corso Italia per approdare in piazza Cavour, cuore della cerimonia inaugurale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

