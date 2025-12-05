San Francisco dà il via alla stagione del Natale con Drag On Ice

San Francisco inizia a respirare l’aria del Natale con la 16esima edizione dell’attesissimo “ Drag On Ice ”. L’evento vede artisti drag locali della Bay Area che hanno dato prova delle loro abilità sul ghiaccio. A ospitare la serata ricca di “sfarzo e glamour” e magia natalizia, la Safeway Holiday Ice Rink di Union Square. In tanti si radunati lungo il bordo della pista e, dopo gli artisti, pattinatori di tutte le età hanno girato sul ghiaccio, alcuni con grazia, altri barcollando, ma tutti sorridenti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

