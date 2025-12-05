San Diego cane trascinato al largo dalla risacca | i bagnini lo salvano
Due bagnini di San Diego hanno salvato Sadie un incrocio di Labrador retriever nero che era stato trascinato al largo della costa della città californiana dalla risacca. L’animale era scappato dalla sua casa il mese scorso ed è stato rintracciato grazie a un Airtag sul suo collare. I primi a scorgere il cane in difficoltà in mare sono stati dei surfisti di Ocean Beach che poi hanno avvisato i bagnini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
