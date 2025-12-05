samson annunciato il gioco del nuovo studio del creatore di just cause

Samson è stato annunciato come il primo grande progetto di Liquid Swords, lo studio nato nel 2020 da Christofer Sundberg insieme ad altri veterani ex-Avalanche Studios, alcuni dei quali provenienti anche dal team di Mad Max e Just Cause. Presentato come un action game noir “pieno di mordente”, il titolo punta su una struttura mirata e senza eccessi: Sundberg ha definito il progetto una risposta alle crescenti pressioni dell’industria, frutto di un metodo di lavoro affinato e orientato all’essenziale. L’obiettivo, spiega, è creare un’esperienza cruda, fisica e immediata, dove il gameplay oppone resistenza a ogni passo per accentuare la tensione narrativa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

