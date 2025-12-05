Sampdoria Women Fallico | La retrocessione una batosta Ora vogliamo riportare il club dove merita Ma c’è una cosa che voglio sottolineare

Sampdoria Women, in un’intervista a ‘La Repubblica’ il centrocampista Fallico ha affrontato diversi temi sottolineando una cosa. Dalla retrocessione in B all’Eccellenza con la voglia di rivalsa. Bianca Fallico racconta in un’intervista a ‘La Repubblica’ il calvario vissuto e la rinascita. BATOSTA – «Una batosta dura da metabolizzare. Vedevamo la stagione come una sorta di purgatorio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria Women, Fallico: «La retrocessione una batosta. Ora vogliamo riportare il club dove merita. Ma c’è una cosa che voglio sottolineare»

#Sampdoria Women inarrestabile anche in campionato: Stefano #Castiglione travolge l’#Entella. La partita - facebook.com Vai su Facebook

Fallico: «La retrocessione è stata una batosta da metabolizzare! Desideriamo trasmettere la voglia di rivalsa. Sul calcio femminile…» - Bianca Fallico, centrocampista della Sampdoria Women, ha rilasciato un’intervista che verte sull’attualità della squadra e non solo! sampnews24.com scrive

Fallico: «Vestire la maglia della Sampdoria è un orgoglio anche in questo momento difficile!» - Bianca Fallico, centrocampista della Sampdoria Women, ha rilasciato delle dichiarazioni su ciò che sente del giocatore per la squadra blucerchiata Nella giornata odierna il quotidiano La Repubblica ha ... Scrive sampnews24.com

Fallico, dall’incubo alla speranza: “Dura ripartire dall’Eccellenza ma così ricostruiremo le Women” - Ventisei anni, è la giocatrice con più presenze nella storia della sezione femminile del club blucerchiato. Riporta genova.repubblica.it

Fallico: "Da genovese la Samp è un sogno. All'esordio quasi non respiravo per la felicità" - La centrocampista della Sampdoria Women Bianca Fallico ha parlato ai microfoni del club partendo dai primi passi nel mondo del calcio fino ad arrivare all'esordio in Serie A e alla convocazione con ... Lo riporta m.tuttomercatoweb.com

Samp, riparte dall'Eccellenza il progetto Women. Fredberg: "Parte integrante del club" - Dopo la retrocessione in Serie B nella scorsa stagione e la mancata iscrizione al campionato cadetto, la Sampdoria ha deciso di far ripartire dal basso il progetto Women. Come scrive tuttomercatoweb.com

Sampdoria, la società dopo la retrocessione: “Uno dei momenti più dolorosi della nostra storia” - Ieri (martedì 13 maggio) la Sampdoria ha pareggiato contro la Juve Stabia e, dopo due stagioni in Serie B, è retrocessa in Serie C per la prima volta nella propria storia. Lo riporta gianlucadimarzio.com