Sampdoria-Carrarese quindicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I blucerchiati hanno bisogno di vincere per raggiungere la zona playout, ma anche i toscani cercano punti dopo gli ultimi risultati negativi. Sampdoria-Carrarese si giocherà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Ferraris. SAMPDORIA-CARRARESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati sono sull’orlo del baratro, avendo un solo punto di vantaggio sull’ultimo posto, e quindi virtualmente retrocessi. La squadra di Foti-Gregucci si presentano a questo appuntamento con l’acqua gola dopo la recente sconfitta contro lo Spezia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
