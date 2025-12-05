Sampdoria-Carrarese domenica 07 dicembre 2025 ore 19 | 30 | formazioni quote pronostici
La Sampdoria ha assoluta necessità di fare punti vista la situazione che sta vivendo e l’attuale penultimo posto in Serie B. I blucerchiati ospitano la Carrarese al Ferraris per il 15esimo turno del campionato cadetto con la speranza di risollevarsi e provare ad uscire dalla zona retrocessione. Il Doria, allenato da mister Angelo Gregucci, è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Contenuti che potrebbero interessarti
#Sampdoria-#Carrarese, controllati tutti gli striscioni al Luigi #Ferraris. Le informazioni - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria-Carrarese, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti ift.tt/m14sAwf ift.tt/L91BP7k Vai su X
Sampdoria, Pafundi torna ad allenarsi in gruppo: cosa filtra per la sfida di domenica contro la Carrarese - Sampdoria, in casa blucerchiata bisogna registrare delle ottime notizie per quanto rigaurda le condizioni fisiche di Simone Pafundi. sampnews24.com scrive
Allenamento Sampdoria, prosegue la preparazione per la Carrarese: il report del giorno - Allenamento Sampdoria, continua la preparazione del team blucerchiato per la gara di domenica prossima contro la Carrarese di Calabro Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra Sampdoria e ... Come scrive sampnews24.com
Sampdoria-Carrarese, probabili formazioni: le scelte di Gregucci e Foti - Obbligati a vincere per riscattare la sconfitta nello scontro diretto con lo Spezia, che ha vanificato il tentativo di risa ... genovatoday.it scrive
Sampdoria, fra vertici e Carrarese. Giorni decisivi per il futuro - La posizione in classifica della formazione blucerchiata è più che mai preoccupante e le speranze di salvezza passeranno attrave ... Riporta genova.repubblica.it
Sampdoria, Mancini chiama la Roma per Cherubini, e piace Cicconi della Carrarese - Comincia a muoversi il mercato della Sampdoria, con particolare attenzione agli elementi che l'anno scorso si sono messi in mostra nella Carrarese. calciomercato.com scrive
Sampdoria: Sekulov alla Carrarese, Scardigno alla Virtus Verona. Cherubini e Pafundi in U21 - Genova – Si muove, anche se per ora solo in uscita, il mercato della Sampdoria. Secondo ilsecoloxix.it