Salvò la Regina Il retroscena dietro al funerale di Diana

Lady Diana non ebbe l’onore dei funerali di Stato. Quando morì, il 31 agosto 1997, non era più un membro della royal family e le era stato tolto il trattamento di altezza reale, sebbene avesse conservato il titolo di principessa del Galles. In sua memoria, comunque, Buckingham Palace organizzò una cerimonia pubblica. La Corona permise anche l’attuazione della “Operation Tay Bridge”, cioè il piano per le esequie della Regina Madre, stabilito, come da prassi, con decenni di anticipo. Stando alle ricostruzioni più accreditate, però, tali decisioni non sarebbero state suggerite dalla regina Elisabetta, bensì dall’allora premier Tony Blair. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

