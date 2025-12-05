Salvarono una madre e i due figli durante un incendio ringraziamento ufficiale agli agenti di polizia
Eroi in città. Si è tenuta venerdì mattina, in Prefettura, la cerimonia congiunta promossa dal prefetto e dal questore per tributare un solenne encomio agli agenti della polizia di Stato. Gli operatori si sono distinti per il coraggio e la professionalità dimostrati durante l'intervento a seguito. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
