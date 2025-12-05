Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Il premio ‘Salva la tua lingua locale' è sempre più importante nel quadro nazionale e nell'ambito della salvaguardia delle lingue locali e dei dialetti. Probabilmente, il concorso è stato il primo motore che ci ha portato alla consapevolezza del grande valore del patrimonio culturale immateriale e del valore delle Pro Loco in questo contesto". Sono le parole di Antonino La Spina, presidente Unpli-Unione nazionale pro loco d'Italia, alla cerimonia di premiazione dell'edizione 2025 di ‘Salva la tua lingua locale', il concorso promosso e organizzato da Unpli - Unione delle pro loco d'Italia e da Autonomie locali italiane Lazio - Ali, con la collaborazione del Centro internazionale Eugenio Montale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Salva la tua lingua locale', La Spina (Unpli): "Più consapevoli valore patrimonio immateriale"