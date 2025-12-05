Salto con gli sci | doppietta slovena con Prevc e Vodan a Wisla italiane lontane

Doppietta della Slovenia nella gara odierna dal trampolino grande di Wisla in Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2025-2026. Ad aggiudicarsi la competizione odierna è Nika Prevc, che con il secondo successo stagionale si porta in terza posizione nella classifica valida per la Sfera di Cristallo. Vittoria indiscutibile, la sua, con due salti di assoluta qualità da 128 e 130 metri nelle due serie per assommare un totale di 259.7 punti. E soprattutto un riscatto dopo la squalifica di ieri. Dietro di lei non è che è solo doppietta Slovenia, è che è doppietta anche di nome. Nika dietro Nika, Vodan (ex Kriznar) dietro a Prevc, anche i questo caso mantenendo intatto l’ordine degli addendi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci: doppietta slovena con Prevc e Vodan a Wisla, italiane lontane

Leggi anche questi approfondimenti

Ha indossato i colori nerazzurri, la sua doppietta al Milan e il sogno sfiorato del grande salto gli avevano fatto toccare le stelle. Eppure oggi è lontano dal mondo del calcio, si dedica al beauty - facebook.com Vai su Facebook

Salto con gli sci: doppietta slovena con Prevc e Vodan a Wisla, italiane lontane - Doppietta della Slovenia nella gara odierna dal trampolino grande di Wisla in Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2025- Scrive oasport.it

Salto con gli sci, Slovenia e Giappone sugli scudi. Come evolveranno i rapporti di forza a Wisla? - Sono Slovenia e Giappone le due nazioni protagoniste dell’inizio della stagione 2025- Riporta oasport.it

Salto con gli sci: la caduta della cinese Chang | video - E’ davvero terribile la caduta della cinese Xinyue Chang durante le qualificazioni della gara di Coppa del Mondo di Salto con gli sci sul trampolino di Ljubno, in Slovenia. Riporta panorama.it

Nel salto con gli sci continuano a esserci problemi di tute - Sabato, nella prima gara del circuito internazionale estivo di salto con gli sci che si è svolta a Courchevel, nelle Alpi francesi, sei atleti sono stati squalificati perché le loro tute non ... Segnala ilpost.it