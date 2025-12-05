Salme spostate nel rispetto della legge
"Le prime salme che sono state spostate nei loculi definitivi sono quelle risalenti al 2021. Tutte le traslazioni sono state effettuate nel pieno rispetto della normativa: il cimitero era chiuso ed erano presenti un addetto a presidiare l’ingresso, la dirigente comunale e il necroforo". Così l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti di Porto Recanati risponde alle polemiche mosse dal gruppo di minoranza Centrodestra Unito, in merito alla situazione del cimitero. Secondo le due consigliere d’opposizione Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini le operazioni di trasferimento delle salme, spostate dai loculi provvisori a quelli definitivi, erano avvenute qualche settimana fa con il camposanto aperto e senza nessun addetto comunale presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
1.000 corpi restituiti da Mosca a Kiev ? L’Ucraina riceve i resti dei suoi soldati, mentre Mosca riceve 30 salme russe. Procedono le analisi forensi e l’identificazione. Un gesto simbolico ma complesso, tra diplomazia e tragedia umana… ? continua a legg - facebook.com Vai su Facebook
"Salme spostate nel rispetto della legge" - Porto Recanati, l’assessore Riccetti replica all’opposizione: "Famiglie informate e operazioni effettuate con il cimitero chiuso" ... msn.com scrive
"Salme spostate, Riccetti mente" - Le consigliere Ubaldi e Sabbatini criticano l’assessore: "Basta fare un giro al cimitero e controllare le date" ... Si legge su msn.com