salme spostate nel rispetto della legge

"Le prime salme che sono state spostate nei loculi definitivi sono quelle risalenti al 2021. Tutte le traslazioni sono state effettuate nel pieno rispetto della normativa: il cimitero era chiuso ed erano presenti un addetto a presidiare l’ingresso, la dirigente comunale e il necroforo". Così l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti di Porto Recanati risponde alle polemiche mosse dal gruppo di minoranza Centrodestra Unito, in merito alla situazione del cimitero. Secondo le due consigliere d’opposizione Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini le operazioni di trasferimento delle salme, spostate dai loculi provvisori a quelli definitivi, erano avvenute qualche settimana fa con il camposanto aperto e senza nessun addetto comunale presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

