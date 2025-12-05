Salisburgo fuggono dalla casa di riposo e occupano il loro vecchio convento | le 3 suore ribelli ora sono star di Instagram

No, non si tratta di un sequel di Sister Act ma della realtà: Bernadette, Regina e Rita, tre suore rispettivamente di 88, 86 e 82 anni, sono diventate un caso mediatico internazionale dopo essere fuggite dalla casa di riposo in cui erano state trasferite contro la loro volontà, e aver occupato il loro vecchio convento, Schloss Goldenstein, appena fuori dalla città austriaca. Per tutta la vita le tre religiose hanno insegnato, cucinato, pregato e coltivato l’orto del convento. Poi, dopo decenni di servizio, sono state trasferite in una struttura per anziani. Secondo il loro superiore Markus Grasl, la decisione era stata presa “per ragioni di cura e sicurezza”, data l’età avanzata delle suore. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Salisburgo, fuggono dalla casa di riposo e occupano il loro vecchio convento: le 3 “suore ribelli” ora sono star di Instagram

