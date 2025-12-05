Salerno aperture straordinarie serali al Giardino della Minerva

Il Giardino della Minerva di Salerno si illumina fino al calar del sole. Questo weekend, infatti, ci sarà un'apertura straordinaria: sabato 6 e domenica 7 dicembre si potrà ammirare un panorama mozzafiato, con la città illuminata dalle Luci d'Artista, fino alle 20.30 con l'ultimo ingresso alle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

