l’attenzione di SAG-AFTRA sulla recente acquisizione tra Netflix e Warner Bros. Discovery. In un contesto di crescente attenzione verso le operazioni di fusione e acquisizione nel settore dell’intrattenimento, l’associazione degli attori SAG-AFTRA ha espresso le proprie preoccupazioni riguardo a un nuovo accordo stipulato tra Netflix e Warner Bros. Discovery. Le dichiarazioni ufficiali sottolineano la volontà di garantire trasparenza e corretta gestione da parte delle aziende coinvolte, puntando a una valutazione approfondita delle implicazioni di tale operazione. le dichiarazioni di SAG-AFTRA sulla questione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sag-aftra risponde alle trattative di netflix e wb