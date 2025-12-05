Sadjide pestata a morte il marito fermato dopo la fuga aveva cercato d’impiccarsi Salvato da un cacciatore
Monte Roberto (Ancona), 4 dicembre 2025 – È durata poco più di 24 ore la fuga di Nazif Muslija, il macedone di 50 anni accusato del femminicidio della moglie Sadjide Muslija, 49 anni, avvenuto nelle Marche, a Pianello Vallesina, nel comune di Monte Roberto. La donna martedì mattina, attorno alle 10.30, era stata trovata morta nell’abitazione di via Garibaldi. Aveva il cranio fracassato da più colpi inferti probabilmente da un tubo di ferro – di quelli da cantiere –, sequestrato dai carabinieri e trovato fuori dalla casa, appoggiato a un muro lungo il perimetro dell’immobile. Il marito è stato trovato vivo nel pomeriggio, attorno alle 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
