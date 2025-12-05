Sabato 6 e domenica 7 dicembre ospiti di Verissimo

Sabato 6 e domenica 7 dicembre su Canale 5, weekend in compagnia di “ Verissimo ”.. Sabato alle ore 16.30: A Verissimo, intervista ritratto per una grande attrice del teatro e del cinema italiano: Monica Guerritore. Inoltre, saranno ospiti, con i loro racconti di vita: Paolo Ruffini, alla guida di “Zelig On” su Italia 1, Rossella Brescia e Corinne Clery. Da “Forbidden Fruit”,?evval Sam, l’attrice e cantante che interpreta Ender nella serie di Canale 5. Infine, la forza di un papà, Paolo Curi, che ha visto morire la moglie e mamma dei loro 4 bambini, Eleonora, rimasta uccisa nella strage della discoteca di Corinaldo, provocata dalla “banda dello spray”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sabato 6 e domenica 7 dicembre, ospiti di “Verissimo”

