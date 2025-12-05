Sabatini | In Diouf ho ritrovato qualcosa di Pogba mi sembra un mini-Pogba

Sandro Sabatini, nel suo ultimo intervento su YouTube, ha tracciato la sua personale griglia per la corsa scudetto. Secondo il giornalista, l’Inter resta nettamente favorita: “Per me l’Inter ha il 50%, il Napoli il 25%. Roma e Milan sono al 10% ciascuna, mentre Juve, Bologna e Como si dividono il resto con percentuali minime: 3% per i bianconeri, 1% per emiliani e lariani”. Quando il discorso si sposta su Diouf, la valutazione di Sabatini diventa ancora più interessante: “Quest’estate mi informai in Francia con chi lo aveva visto da vicino. Mi dissero che è un prospetto serio, destinato a crescere molto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

