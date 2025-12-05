SOS Terra! Non lasciamola morire… – Bruno Di Pietro in mostra a Pescara

Museo delle Genti d’Abruzzo: 6 dicembre 2015 – 8 gennaio 2026 di Goffredo Palmerini L’AQUILA – S.O.S. TERRA! NON LASCIAMOLA MORIRE. è il titolo della mostra dell’artista Bruno Di Pietro, che sarà inaugurata a Pescara sabato 6 dicembre, ore 17:30, al Museo delle Genti d’Abruzzo. L’esposizione rimarrà aperta fino all’8 gennaio 2026. Al vernissage interverranno il critico e curatore della mostra Andrea Baffoni, il Prof. Andrea Lombardinilo, presidente della Quadriennale di Roma, la scrittrice Franca Minnucci e la poetessa Nicoletta Di Gregorio. Maria Rita Carota, vicesindaco ed assessore alla Cultura del Comune di Pescara, porterà il saluto della Municipalità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “S.O.S. Terra! Non lasciamola morire…” – Bruno Di Pietro in mostra a Pescara

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un capriolo investito, a terra, che respira a fatica mentre fuori ci sono 2 gradi. Un'auto che lo colpisce e scappa. E una ragazza, Giada, che invece si ferma per aiutarlo. Giada fa ciò che ognuno di noi dovrebbe fare: chiama il centro di recupero. Ma la risposta c - facebook.com Vai su Facebook

Disabile lancia sos: "Riattivate il telesoccorso" "Vivo solo e se cado resto a terra per ore" - Negli anni mi ha dato grande aiuto e tranquillità" Per tanti anni è stato un salvavita o almeno uno strumento ... Come scrive lanazione.it

Sos Terra: oggi sono esaurite le risorse del 2024. Da oggi siamo in debito col pianeta - In appena mezzo secolo il giorno in cui l’umanità va a debito con il pianeta è stato anticipato di quasi 150 giorni Firenze, 1 agosto 2024 - Lo riporta lanazione.it

Sos pianeta Terra: un reale impegno per il futuro - Si svela, si racconta nella sua meraviglia ma anche nelle sue difficoltà. Da ilgiorno.it