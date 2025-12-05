Russia-Ucraina la diplomazia vincente di Melania
Negli ultimi mesi, l’esposizione mediatica della first lady degli Stati Uniti, Melania Trump, è molto minore rispetto a quella dell’amministrazione precedente. Ma il suo impegno e il suo contribuito in alcune cause importanti sembra essere molto concreto. Giovedì, la moglie del presidente americano ha annunciato il successo di un’operazione diplomatica che ha riportato sette minorenni ucraini che erano stati separati dalla famiglia durante l’invasione russa. Sei bambini e una bambina che sono ritornati a casa grazie ad un accordo raggiunto tra Melania Trump e il presidente Vladimir Putin. A marzo del 2023, il Tribunale Penale Internazionale ha presentato accuse formali contro il capo del Cremlino per la presunta deportazione illegale di minori ucraini, un fatto considerato crimine di guerra ( qui l’articolo di Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net
