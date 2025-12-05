Russia-India Putin a Modi | Grazie per gli sforzi profusi per la pace in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi e lo ha informato sugli sforzi della Russia e degli Stati Uniti per raggiungere un possibile accordo di pace in Ucraina. “Abbiamo avuto l’opportunità di parlare in dettaglio di ciò che sta accadendo in Ucraina e di ciò che stiamo facendo insieme ad altri partner, tra cui gli Stati Uniti, per risolvere questa situazione”, ha affermato il leader russo, citato da Ria Novosti. Putin ha ringraziato il premier in indiano per i suoi sforzi per risolvere la questione. “Grazie per l’attenzione e grazie per gli sforzi profusi per risolvere questa situazione”, ha detto Putin durante l’incontro Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

