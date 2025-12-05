Russia-India Putin a Modi | Grazie per gli sforzi profusi per la pace in Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi e lo ha informato sugli sforzi della Russia e degli Stati Uniti per raggiungere un possibile accordo di pace in Ucraina. “Abbiamo avuto l’opportunità di parlare in dettaglio di ciò che sta accadendo in Ucraina e di ciò che stiamo facendo insieme ad altri partner, tra cui gli Stati Uniti, per risolvere questa situazione”, ha affermato il leader russo, citato da Ria Novosti. Putin ha ringraziato il premier in indiano per i suoi sforzi per risolvere la questione. “Grazie per l’attenzione e grazie per gli sforzi profusi per risolvere questa situazione”, ha detto Putin durante l’incontro Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia-India, Putin a Modi: "Grazie per gli sforzi profusi per la pace in Ucraina"

Contenuti che potrebbero interessarti

#Putin in #India, le ragioni di un'alleanza storica e la «trappola della rupia» #petrolio #energia #sanzioni #guerra #Ucraina #Russia Vai su X

Russia diversa. . Il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha dichiarato di non essere interessato a un ritorno della Russia nel G8. In un’intervista all’India Today, Putin ha ricordato che in passato aveva già di fatto smesso di partecipare ai vertici d - facebook.com Vai su Facebook

Putin arriva in India con ministri e uomini d'affari. L'abbraccio di Modi - Il presidente russo è stato accolto all’aeroporto di Nuova Delhi dal premier indiano con un abbraccio sul tappeto rosso, in occasione della prima visita da quando ha ordinato l’invasione su larga scal ... Scrive ilfoglio.it

Ucraina: Russia pronta a fornire carburante senza interruzioni a India - Putin - Il presidente russo Vladimir Putin, durante l'incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi, ha af ... Da msn.com

Putin accolto da Modi. Il premier indiano: noi siamo per la pace - La presidente dell'India Droupadi Murmu e il primo ministro Narendra Modi hanno accolto nel palazzo presidenziale il presidente russo Vladimir Putin, arrivato a Nuova Delhi p ... Riporta msn.com

Putin e Modi: Dialogo Strategico sulla Sicurezza tra Russia e India in Relazione alla NATO - Il presidente russo Vladimir Putin avverte della crescente minaccia rappresentata dalla NATO per la Russia durante la sua visita ufficiale in India. Da notizie.it

Putin in India da questa sera, domani vertice con Modi - Il presidente russo Vladimir Putin arriverà a New Delhi oggi nel tardo pomeriggio e sarà accolto in una cena privata dal premier indiano Narendra Modi. Come scrive ansa.it

Putin in India: «Kiev si ritiri o useremo la forza. Negoziati complessi, ma unica via per risolvere la guerra scatenata dall'Occidente» - Sull e proposte degli Stati Uniti per un accordo di pace, Putin ha detto che «contenevano questioni su cui la Russia non era d'accordo, ma ne abbiamo discusso». Da editorialedomani.it