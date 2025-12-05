Russia attacco ucraino alla raffineria di petrolio Syzran | l' impianto chiave di Rosneft fornisce carburante all' esercito

Droni ucraini hanno colpito nuovamente la raffineria di petrolio di Syzran Oil Refinery, situata nella regione russa di Samara. Residenti locali hanno raccontato di aver udito diverse esplosioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Russia, attacco ucraino alla raffineria di petrolio Syzran: l'impianto chiave di Rosneft fornisce carburante all'esercito

«Non conosco un solo ucraino convinto che un'intesa con la Russia significhi davvero la fine della guerra. Trump crede di poter risolvere i conflitti offrendo la prospettiva di fare soldi insieme. Il problema è che questa guerra non riguarda le risorse, è 100% ide Vai su X

Il presidente ucraino ieri in Francia: “Non si può premiare la Russia”. Macron: “Mosca non vuole fermarsi”. Di Cosimo Caridi - facebook.com Vai su Facebook

Russia, attacco ucraino alla raffineria di petrolio Syzran: l'impianto chiave di Rosneft fornisce carburante all'esercito - Droni ucraini hanno colpito nuovamente la raffineria di petrolio di Syzran Oil Refinery, situata nella regione russa di Samara. Secondo ilmattino.it

Ucraina colpisce raffineria di petrolio in Russia, almeno due morti a Samara - Trump lancia un ultimatum a Kiev intimandola ad accettare il piano Usa entro il 27 novembre, pena lo stop alla fornitura d'armi e ... Si legge su ilmattino.it

L'Ucraina Attacca le Raffinerie di Petrolio Russe: Impatti e Conseguenze - Nel mese di novembre, l’Ucraina ha registrato un numero senza precedenti di attacchi aerei contro le raffinerie di petrolio russe, con almeno 14 droni lanciati in un solo mese. Come scrive notizie.it

Ucraina: media, 'colpita raffineria di petrolio in Russia' - Una raffineria di petrolio è stata colpita da un drone ucraino nella regione russa di Ryazan. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Attacco di droni ucraini sulla raffineria Afipsky, nel territorio di Krasnodar in Russia - Sparatoria a Washington, Trump annuncia la morte della soldata della Guardia Nazionale Sarah Beckstrom Che fine ha fatto Alessia Merz? Scrive msn.com

Russia, in fiamme la maxi-raffineria vicino Leningrado: colpita da droni ucraini, è tra le più importanti del Paese - L'Ucraina nella notte tra venerdì 3 ottobre e sabato 4 ha colpito un'altra raffineria russa, una delle più importanti del Paese. Segnala corriereadriatico.it