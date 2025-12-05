La sentenza dopo due anni: “Ha agito per salvare i suoi”. A due anni esatti da quella sera di gennaio che trasformò la frazione di San Polo in un teatro di paura e fuoco, la Corte d’assise di Arezzo ha deciso: Sandro Mugnai è innocente. Non fu omicidio, né eccesso colposo di legittima difesa. Fu legittima difesa piena. Assolto con formula: «il fatto non costituisce reato». Il 56enne artigiano scoppiato in lacrime alla lettura della sentenza ha detto solo poche parole, quasi sussurrate, ma pesantissime: «Finalmente un Natale sereno. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia». Un’aula gremita, familiari in lacrime, difesa commossa, e il pubblico che trattiene il respiro davanti a uno dei processi più discussi sulla legittima difesa degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ruspa contro casa, Mugnai assolto: ‘Ho solo difeso la mia famiglia’, esplode l’aula tra lacrime e applausi