Ruspa contro casa Mugnai assolto | ‘Ho solo difeso la mia famiglia’ esplode l’aula tra lacrime e applausi
La sentenza dopo due anni: “Ha agito per salvare i suoi”. A due anni esatti da quella sera di gennaio che trasformò la frazione di San Polo in un teatro di paura e fuoco, la Corte d’assise di Arezzo ha deciso: Sandro Mugnai è innocente. Non fu omicidio, né eccesso colposo di legittima difesa. Fu legittima difesa piena. Assolto con formula: «il fatto non costituisce reato». Il 56enne artigiano scoppiato in lacrime alla lettura della sentenza ha detto solo poche parole, quasi sussurrate, ma pesantissime: «Finalmente un Natale sereno. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia». Un’aula gremita, familiari in lacrime, difesa commossa, e il pubblico che trattiene il respiro davanti a uno dei processi più discussi sulla legittima difesa degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Approfondisci con queste news
È stato assolto con formula piena "perché il fatto non costituisce reato" Sandro Mugnai, 56enne artigiano di San Polo (Arezzo) che nel 2023 uccise a colpi di fucile il vicino di casa, Gezim Dodoli, che aveva assaltato la sua abitazione con una ruspa. La sentenz - facebook.com Vai su Facebook
Arezzo, uccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa: assolto #arezzo #5dicembre Vai su X
Arezzo, uccise il vicino con un fucile dopo l’attacco con la ruspa: assolto Sandro Mugnai - L’uomo impugnò il fucile da caccia e sparò verso la cabina della ruspa uccidendo Dodoli. Come scrive affaritaliani.it
Uccise a fucilate il vicino che assaltava la sua casa con la ruspa: Sandro Mugnai assolto per legittima difesa - A due anni dall'omicidio di Gezim Dodoli è arrivato il verdetto: per la corte il fatto "non costituisce reato". Si legge su today.it
Arezzo, uccide il vicino che demoliva la sua casa con la ruspa: assolto Sandro Mugnai. «È legittima difesa» - La Corte d'Assise di Arezzo ha assolto oggi Sandro Mugnai, l'artigiano aretino, che sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, che gli stava colpendo l'abitazione ... Come scrive msn.com
Ad Arezzo assolto Sandro Mugnai, l’uomo che sparò al vicino di casa ferendolo mortalmente - Sandro Mugnai, il 56enne che il 5 gennaio 2023 uccise il vicino di casa, il 59enne Gezim Dodoli, mentre l’uomo stava cercando di demolire la sua abitazione ... Secondo rtl.it
Arezzo, ruspa contro l’abitazione, assolto l’uomo che sparò al vicino, la Corte: "Nessun reato, fu legittima difesa" - La Corte d’assise di Arezzo ha riconosciuto la legittima difesa per Sandro Mugnai, che uccise Gezim Dodoli mentre colpiva la casa con una ruspa. Lo riporta msn.com
Arezzo, uccise il vicino che gli demoliva casa: assolto - Il 54enne la sera del 5 gennaio 2023 si trovava con la sua famiglia all'interno della sua casa nella fraz ... Segnala tg24.sky.it